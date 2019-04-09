Председатель ХОГА Светличная и Посол ЕС Хьюг Мингарелли договорились о новые проекты на Харьковщине

Посол ЕС в Украине отметил научный, образовательный и инновационный потенциал Харьковской области, а также мощности таких секторов, как агропромышленность, машиностроение, энергетика и химическая промышленность.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон приняли участие в открытии форума Kharkiv SME day.

Об этом сообщает сайт ОГА.

Председатель ХОГА Юлия Светличная отметила, что сейчас на Харьковщине много делается для развития малого и среднего бизнеса, а также налаживания конструктивного сотрудничества представителей бизнеса и органов власти. Она отметила, что очень важным сегодня является использование новых возможностей и поиск новых партнеров и инвесторов, и в этом смысле значительную помощь бизнесу могут предоставить европейские институты.

«Поэтому вместе с послом ЕС мы решили сегодня представить все программы, которые Европейский Союз вводит в Украине, и привести их на Харьковщину. Я думаю, что именно такие идеи и форумы, которые сегодня организуются, предоставляют нам возможность измерять дистанцию между Харьковской областью и ЕС не километрами, а ценностями и бизнес-выгодой для обеих сторон», - сказала Юлия Светличная.

Посол ЕС в Украине отметил научный, образовательный и инновационный потенциал Харьковской области, а также мощности таких секторов, как агропромышленность, машиностроение, энергетика и химическая промышленность.

«Мы готовы сотрудничать с губернатором в воплощении реформы децентрализации. Децентрализация за последние три года была эффективна в вашей стране и в Харьковской области, в частности. Мы уже увидели первые плоды и вместе с губернатором будем удваивать наши усилия для того, чтобы ответственность и финансовые ресурсы перешли от столицы в Харьковской области», – сказал Хьюг Мингарелли.

Он также заверил, что Харьковщина будет получать поддержку ЕС в развитии сферы здравоохранения.

«Это сектор, в котором глава областной администрации уделяет большое внимание. Каждый раз, когда я приезжаю в Харьков, губернатор мне говорит о необходимости улучшить условия в сфере здравоохранения. Поэтому совместно с инвестиционным банком мы решили оказать финансовую помощь, чтобы те услуги, которые предоставляются населению, улучшились уже в следующие несколько месяцев на нескольких направлениях», - сообщил Глава Представительства Европейского Союза в Украине.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине отметил положительные тенденции, которые есть в сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом. Он привел данные о росте украинского экспорта на европейские рынки с 25% 5 лет назад до 42% - в прошлом году.

«Мы очень настроены на то, чтобы сотрудничать с национальными и региональными представителями власти, с вашим губернатором для того, чтобы интенсифицировать наше сотрудничество, формировать надлежащие условия для экономического роста и создавать новые рабочие места, - сказал Хюг Мингарелли. - В Европейском Союзе мы очень настроены на то, чтобы развивать отношения с Харьковской областью. Мы хотим делать все возможное, чтобы интенсифицировать наши отношения».

Глава Украинского представительства Европейского инвестиционного банка также заверил, что Харьковщина является одним из приоритетных регионов для ЕИБ.

«Если вы хотите развивать малый и средний бизнес, нужно развивать правильный климат, и это то, что мы видим у вас. Для этого нужна хорошая инфраструктура, и это то, что ваша власть и губернатор хорошо понимают», - отметил Жан-Эрик де Загон.

Он сообщил, что ЕИБ уже выделил 1,5 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, и заверил, что программы поддержки будут продолжены.

Напомним, форум Kharkiv SME day происходит в отеле Kharkiv Palace. Во время мероприятия будут представлены европейские программы и механизмы поддержки предпринимательства.