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Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения с Лободой

13:16, 09 апреля 2019
Общество
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instagram.com/lobodaofficial

О них он рассказал в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».

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«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей», - сказал музыкант и добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.

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Теги: #певица#Светлана Лобода