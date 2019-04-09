Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения с Лободой

Линдеманн сказал, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой.

О них он рассказал в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».

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«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей», - сказал музыкант и добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.