Победившая рак украинская певица вернулась на сцену с новой песней (видео)

В свой день рождения Евгения Власова презентовала новую песню "Відчуття".

Некогда популярная певица Евгения Власова, которая из-за болезни была вынуждена сделать паузу в своей музыкальной карьере, вернулась на сцену с новой песней.

Победившая рак Власова в день своего рождения, 8 апреля, на своем Youtube-канале презентовала новую песню "Відчуття".

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!", - рассказала певица.

Напомним, 10 лет назад Евгения Власова победила рак. Однако в 2017 году у певицы возникли новые проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько операций на кишечнике и вынуждена была на время покинуть сцену.