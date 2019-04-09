Дейенерис из "Игры престолов" впервые показала фото из больницы после двух операций на мозг

На снимках Эмилия выглядит изможденной, исхудавшей и бледной, а на одном из фото на голове Кларк виден катетер для вывода послеоперационной жидкости.

Недавно актриса из популярной саги "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала о том, как была на волосок от смерти, пережив инсульт и трепанацию черепа.

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В преддверии выхода финального сезона «Игры престолов» в сети появились ужасающие фото из больничной палаты. Об этом сообщает издание Super.

На снимках Эмилия выглядит изможденной, исхудавшей и бледной, а на одном из фото на голове Кларк виден катетер для вывода послеоперационной жидкости.

Как сообщал УНИАН, "Мать драконов" из "Игры престолов" призналась, что пережила инсульт.