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"Сколько силикона": сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

07:53, 09 апреля 2019
Общество
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Instagram Алина Гросу

Исполнительница на своей странице в Instagram показала три фото, на которых она запечатлена в рваных джинсах и боди с глубоким декольте. 

"Как со старых постеров", -  подписала фото певица.

Правда, не всем подписчикам певицы фотографии пришлись по вкусу.

"Уффф...сколько силикона... мдаа бджілка уже не тааа... формы есть-мозгов нет...дешёвая вульгарщина....не к лицу...", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода в "косухе" на голое тело засветила грудь в Instagram.

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Теги: #певица#Гросу в России