"Сколько силикона": сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь
07:53, 09 апреля 2019Общество
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Певица снялась в рваных джинсах и боди с глубоким декольте.
Instagram Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу,которая долгое время строит свою карьеру в России поделилась в сети кадрами пикантной фотосессии.
Исполнительница на своей странице в Instagram показала три фото, на которых она запечатлена в рваных джинсах и боди с глубоким декольте.
"Как со старых постеров", - подписала фото певица.
Правда, не всем подписчикам певицы фотографии пришлись по вкусу.
"Уффф...сколько силикона... мдаа бджілка уже не тааа... формы есть-мозгов нет...дешёвая вульгарщина....не к лицу...", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Лобода в "косухе" на голое тело засветила грудь в Instagram.
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