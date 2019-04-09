"Сколько силикона": сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

Певица снялась в рваных джинсах и боди с глубоким декольте.

Украинская певица Алина Гросу,которая долгое время строит свою карьеру в России поделилась в сети кадрами пикантной фотосессии.

Исполнительница на своей странице в Instagram показала три фото, на которых она запечатлена в рваных джинсах и боди с глубоким декольте.

"Как со старых постеров", - подписала фото певица.

Правда, не всем подписчикам певицы фотографии пришлись по вкусу.

"Уффф...сколько силикона... мдаа бджілка уже не тааа... формы есть-мозгов нет...дешёвая вульгарщина....не к лицу...", - пишут в комментариях.

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