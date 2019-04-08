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Ани Лорак с округлившимся животиком вызвала переполох в сети (фото, видео)

19:55, 08 апреля 2019
Общество
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Лорак заподозрили в беременности / фото instagram.com/anilorak

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Последний пост на странице артистки в Instagram и вовсе подогрел слухи о возможной беременности артистки, которая недавно развелась с мужем Муратом. 

Так, Ани Лорак показала видео из США, на котором ее фаны заметили у певицы округлившийся живот и принялись расспрашивать о возможной беременности. "Любовь в воздухе", – написала артистка.

"Вы беременны?", "Так она беременна или нет?", – интересуются подписчики в сети.

❤️Love in the air.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним. 

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Теги: #видео#фото#Ани Лорак