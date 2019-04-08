Ани Лорак с округлившимся животиком вызвала переполох в сети (фото, видео)
19:55, 08 апреля 2019Общество
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Исполнительница одета в оранжевую куртку, темно-зеленый свитер, черные брюки и кроссовки.
Лорак заподозрили в беременности / фото instagram.com/anilorak
В сети не перестают обсуждать личную жизнь опальной украинской певицы Ани Лорак.
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Последний пост на странице артистки в Instagram и вовсе подогрел слухи о возможной беременности артистки, которая недавно развелась с мужем Муратом.
Так, Ани Лорак показала видео из США, на котором ее фаны заметили у певицы округлившийся живот и принялись расспрашивать о возможной беременности. "Любовь в воздухе", – написала артистка.
"Вы беременны?", "Так она беременна или нет?", – интересуются подписчики в сети.
Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним.
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