Ани Лорак с округлившимся животиком вызвала переполох в сети (фото, видео)

Исполнительница одета в оранжевую куртку, темно-зеленый свитер, черные брюки и кроссовки.

В сети не перестают обсуждать личную жизнь опальной украинской певицы Ани Лорак.

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Последний пост на странице артистки в Instagram и вовсе подогрел слухи о возможной беременности артистки, которая недавно развелась с мужем Муратом.

Так, Ани Лорак показала видео из США, на котором ее фаны заметили у певицы округлившийся живот и принялись расспрашивать о возможной беременности. "Любовь в воздухе", – написала артистка.

"Вы беременны?", "Так она беременна или нет?", – интересуются подписчики в сети.

Ранее Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым, опубликовав совместное фото с ним.