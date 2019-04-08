Колоритная участница шоу "Голос країни" в откровенном наряде перепела хит MARUV (видео)

Виктория Ягич вышла на сцену в боди и исполнила рок-версию хита Drunk Groove.

В первом прямом эфире проекта "Голос країни 9" выступила участница команды Потапа Виктория Ягич, которая перепела хит MARUV Drunk Groove.

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Но зрителей впечатлил не только вокал участницы шоу, а и то, что она вышла на сцену в платье до пола, но к концу номера осталась только в боди. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале "Голосу країни".

"Классно вышло, зажгла!﻿", "Самое зажигательное выступление", "Какая еще Maruv!?", "Круто﻿!", "Maruv уже плачет, увидев такое﻿", - пишут в комментариях под роликом выступления Яглич.

Ранее сообщалось, что полуфиналистами "Голосу країни 9" стали: Оксана Муха, Рафи Хейтам, Викторя Ягич, Карина Арсентьева, Виктория Олейник, Андрей Карпов, Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод.