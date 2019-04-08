''Спасла эфир'': выступление Кароль на Голосі країни вызвало восторг зрителей

После одной из реклам в эфире артистка выступила с песней "Сила высоты" из ее одноименного альбома.

Зрители вокального шоу Голос країни-9 похвалили выступление певицы и члена жюри Тины Кароль с песней "Сила высоты" в эфире четвертьфинала, который прошел в воскресенье, 7 апреля.

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По словам некоторых зрителей номера в YouTube, своим выступлением Кароль "спасла тяжелый эфир" программы. "Единственное нормальное выступление четвертьфинала", "Такая мощь, такая энергетика в Тине", "Браво. Ее невозможно не любить", "Фантастическая женщина", - написали в комментариях зрители.

В это воскресенье в эфире "1+1" прошел уже 12 выпуск 9 сезона шоу Голос країни. На сцене проекта проходят нешуточные баталии вокалистов. Наряду с этим пользователи сети отметили, что прошедший эфир "утратил былую магию" и оказался бы слишком скучным и тяжелым, если бы не выступление Тины Кароль.

В частности, после одной из реклам в эфире артистка выступила с песней "Сила высоты" из ее одноименного альбома.