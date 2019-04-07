Стало известно, когда состоится премьера украинской ленты с Жаном Рено и Василием Вирастюком

В прокат лента выйдет 22 августа 2019 года.

Этим летом состоится премьера украинского фильма с Жаном Рено и Василием Вирастюком "Полина и тайна киностудии", на производство которой правительство выделило 10,8 млн грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. «За киноэкраном существует другой мир, где персонажи фильмов живут настоящей жизнью. Попасть туда можно через волшебную киностудию, которую должна получить в наследство 11-летняя девочка Полина. Ей грозит опасность и единственное, что остается - бежать в таинственное путешествие по кинолентам. Это сюжет украинско-бельгийско-французского фэнтези "Полина и тайна киностудии", - написал он. Гройсман добавил, что лента создана при поддержке правительства - на ее производство было выделено 10,8 млн грн.

По словам премьера, в ленте задействованы украинские и европейские актеры, в частности, звезда французского кино Жан Рено и украинский спортсмен Василий Вирастюк.

"Посмотрите трейлер, этот фильм сразу захватывает. В прокат лента выйдет 22 августа 2019 года", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, на развитие украинской кинематографии в 2019 году предусмотрено 1 млрд грн.