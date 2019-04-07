"Такая хрупкая и нежная": Тина Кароль растрогала сеть чувственным фото

Певица показала кадр со сьемок клипа на песню "Безодня".

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников новым фото со сьемок клипа на песню, записанную совместно с группой Бумбокс – Безодня.

Фото артистка разместила на своей странице в Instagram, и поклонники тут же засыпали Кароль комплиментами.

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На снимке артистка позирует в красном платье с открытыми плечами и высоким разрезом до бедра. Образ певица дополнила своей классической прической и красной помадой.

"Эстетика в каждом движении", "Такая хрупкая и сильная одновременно", "Такая хрупкая и нежная", "Шикарнейшая. Такое чувственное фото", "Нежная красота", - писали юзеры.