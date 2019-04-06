Группы быстрого реагирования полиции начали патрулировать улицы столицы

Отработка столицы стартовала с центра города и железнодорожного вокзала.

В Киеве мобильные группы быстрого реагирования заступили на усиленное патрулирование улиц с целью предупреждения преступности.

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Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

К несению службы привлечены сотрудников полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Отработка сегодня стартовала с центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала. Дополнительные патрули спецназовцев будут нести службу в различных районах Киева.

"Решение вывести на улицы дополнительные пешие патрули правоохранителей принято с одной целью - предупреждение уличной преступности, уровень которой с наступлением тепла может увеличиться. Проводя эти мероприятия, мы сможем улучшить безопасную ситуацию, в том числе направляя усилия на превенцию и раскрытие правонарушений. Введение такой экспериментальной формы оперативно-профилактической отработки внедряется с учетом опыта работы иностранных партнеров Национальной полиции", - отметил Крищенко.

По словам Крищенко, в столице ежедневно дополнительно будут нести службу четыре мобильные группы из десяти правоохранителей в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

Прибывая на спецавтомобилях, которые будут припаркованы в центре территории патрулирования, они будут распределяться на наряды и в пешем порядке будут отрабатывать отведенный участок. А в случае поступления информации о совершении тяжкого преступления на территории района - будут передислоцироваться к месту совершения правонарушения для принятия мер, направленных на его раскрытие.