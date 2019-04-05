"Это ужас!": сеть повергло в шок новое фото Насти Каменских
17:17, 05 апреля 2019Общество
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Исполнительница предстала в новом образе и нарвалась на критику.
Многие сочли образ Каменских неудачным / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала фото, которое повергло в шок ее фанатов.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в облегающем полупрозрачном боди. Свой дерзкий образ поп-дива дополнила высокими сапогами до ягодиц.
"Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", "На рыбалку?", "Пора уже остаться в костюме Евы!", "Можно другой прикид?", "Фууу", "Фото отстой... Дешевка", "Чучундра", "Опустилась ниже плинтуса", "Это ужас!", "Что за пакеты на ногах?", - пишут в комментариях.
Ранее известная певица Алла Пугачева удивила поклонников постаревшим видом на снимке без фотошопа.
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