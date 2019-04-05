Светлана Лобода в пикантных нарядах устроила шоу в Праге (фото)
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода отправилась в концертный тур. Так, она выступила в Праге и поделилась самыми яркими кадрами на своей странице в Instagram.
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На опубликованных снимках артистка появилась в разных образах на сцене. Так, она эпатировала публику откровенными нарядами - с "опасными" декольте, длины мини и полупрозрачными.
На одном из фото Лобода и вовсе появилась в супероткрытом черном боди, прикрывающим только центр пышной груди певицы.
"Один из самых мощных европейский концертов состоялся вчера", - написала поп-звезда в своем посте.
Ранее известная певица Алла Пугачева удивила поклонников постаревшим видом на снимке без фотошопа.