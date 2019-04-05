Киевлянин собрался добраться пешком из Украины в Португалию ради рекорда (видео)

Он решил пройти пешком из Украины в Португалию через самые интересные туристические места.

Киевлянин планирует установить рекорд, пройдя пешком из Украины в Португалию. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ России восьмилетний мальчик сбежал из дома ради кругосветного путешествия 5 тысяч километров пешком за полгода. В центре Киева провожают в дорогу Валентина Черненко. Он решил пройти пешком из Украины в Португалию через самые интересные туристические места. Журналисты также узнали, как 35-летнему мужчине удалось договориться со своей семьей.

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