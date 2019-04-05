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Кровь и эротика: MARUV представила клип на песню Siren Song (видео)

11:39, 05 апреля 2019
Общество
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MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.

Некоторым пользователям момент и клипа, когда MARUV идет по коридору отеля,даже напомнил видеообращение Зеленского к Порошенко.

Как сообщал УНИАН, накануне концерта в Киеве MARUV спела на юбилее одиозного российского продюсера.

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Теги: #певица#MARUV