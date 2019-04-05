Кровь и эротика: MARUV представила клип на песню Siren Song (видео)
11:39, 05 апреля 2019Общество
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MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.
MARUV - Siren Song (Official Video)
Украинская певица MARUV представила клип на песню Siren Song. Предполагалось, что с этой песней певица представит Украину на Евровидении.
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MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.
Некоторым пользователям момент и клипа, когда MARUV идет по коридору отеля,даже напомнил видеообращение Зеленского к Порошенко.
Как сообщал УНИАН, накануне концерта в Киеве MARUV спела на юбилее одиозного российского продюсера.
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