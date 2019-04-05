В Канаде выпустили золотую монету в форме украинской писанки (фото)

Автор дизайна монеты - канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинского музея Канады в Торонто.

Королевский канадский монетный двор сообщил о выпуске монеты в форме украинской писанки. Это пятая писанка в канадской колекции, но впервые она полностью выполнена из золота.

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Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора. На реверсе монете изображен деревянный украинский храм. Монета изготовлена из 58,5 гр чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов, однако ее выкупная цена - 5000 долларов.

Золотая украинская писанка имеет существенно меньший тираж, чем ее серебряные предшественники. Сообщается о выпуске всего 250 золотых писанок.

Добавим, что автор дизайна монеты - канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, который является членом Украинского музея Канады в Торонто.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские писанки восхитили американскую ведущую.