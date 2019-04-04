Названа причина смерти режиссера фильмов "Мимино" и "Афоня"

Славу режиссеру принесли такие фильмы как "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Кин-дза-дза!" и "Мимино".

Режиссер Георгий Данелия умер в четверг в возрасте 88 лет от остановки сердца.

Об этом сообщила его жена Галина Данелия, передает ТАСС.

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"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она.

Напомним, в феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких и введен в медикаментозную кому.

Как сообщалось, 4 апреля в возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".