Участница группы "НеАнгелы" потеряла голос

Слава Каминская опубликовала в своем Instagram пост, в котором призналась, что лишилась голоса и до сих пор не может разговаривать.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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Певица опубликовала в своем Instagram сообщение, в котором призналась, что лишилась голоса и до сих пор не может разговаривать.

Слава также назвала причины потери голоса. "Ларингит. Психосоматика! Эмоциональная блокировка! Частичная или полная потеря голоса свидетельствует о том, что человек не дает себе говорить, так как чего-то боится. Он хочет что-то сказать, но боится, что его не услышат или что его слова кому-то не понравятся. Он пытается "проглотить" свои слова, но они застревают у него в горле. Они стремятся вырваться наружу - и, как правило, им это удается", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году известная американская певица Деми Ловато потеряла голос после передозировки наркотиками.