Участница группы "НеАнгелы" потеряла голос
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская пожаловалась на проблемы со здоровьем.
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Певица опубликовала в своем Instagram сообщение, в котором призналась, что лишилась голоса и до сих пор не может разговаривать.
Слава также назвала причины потери голоса. "Ларингит. Психосоматика! Эмоциональная блокировка! Частичная или полная потеря голоса свидетельствует о том, что человек не дает себе говорить, так как чего-то боится. Он хочет что-то сказать, но боится, что его не услышат или что его слова кому-то не понравятся. Он пытается "проглотить" свои слова, но они застревают у него в горле. Они стремятся вырваться наружу - и, как правило, им это удается", - написала певица.
Ларингит. Психосоматика ! Эмоциональная блокировка ! Частичная или полная потеря голоса свидетельствует о том, что человек не дает себе говорить, так как чего-то боится. Он хочет что-то сказать, но боится, что его не услышат или что его слова кому-то не понравятся. Он пытается «проглотить» свои слова, но они застревают у него в горле (часто именно поэтому в горле возникает боль). Они стремятся вырваться наружу – и, как правило, им это удается. Ларингит может возникать также из-за страха оказаться не на высоте, не оправдать чьи-то ожидания в том, что касается слов, речей, выступлений и т.д. Причиной болезни может быть и страх перед авторитетом в какой-то области. Возможно также, что человек кому-то что-то сказал и злится на себя за то, что сказал лишнее, проговорился; он обещает себе в будущем держать рот на замке. Он теряет голос, так как боится проговориться еще раз. Бывает, что человек хочет высказать какую-то важную для него просьбу, но предпочитает молчать, так как боится отказа. Он может использовать даже всевозможные ухищрения и увертки, чтобы избежать какого-то важного разговора. ПиСи: я до сих пор не могу разговаривать🤦🏽♀️😳🧐 Какого фига 😬
Как сообщал УНИАН, в прошлом году известная американская певица Деми Ловато потеряла голос после передозировки наркотиками.