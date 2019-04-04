Олег Винник в образе испанского кабальеро осчастливил «вовчиць» новым клипом (видео)

Украинский певец представил клип на песню "Пчела Майя".

"Маска Зорро", "Desperado", "Один дома" - в новом клипе Олега Винника на песню "Пчела Майя" режиссер Елена Винярская и продюсер Александр Горбенко органично сочетали несколько всемирно известных экранных историй в одну, представив собственный занимательный сюжет.

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"Когда я писал песню "Пчела Майя", конечно, представлял знаменитого персонажа – добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип. Для того, чтобы показать зрителю качественный продукт, мы приложили немало усилий. Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало", - комментирует новую видеоработу Олег Винник.

В съемках приняли участие танцоры из балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа "Роксолана". По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяную фанатку Олега Винника наказали за попытку сорвать концерт в Одессе.