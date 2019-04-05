"Ты всегда в душе моей": Алла Пугачева растрогала сеть новым постом в Instagram (видео)

Известный поэт-песенник Илья Резник отмечает свой 81-й день рождения. Пугачева не забыла его поздравить.

Певица Алла Пугачева поздравила известного поэта-песенника Илью Резника с днем рождения.

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На своей странице в Instagram Примадонна разместила видео с интервью, в котором она рассказывала об отношениях и работе с поэтом.

"Далеко ты или близко, ты всегда в душе моей.С днём рождения!" - написала Пугачева. Пользователи сети тронуты таким жестом певицы, ведь она раньше была не в самых лучших отношениях с автором своих хитов.

Напомним, певица и Резник познакомились в 1972 году. СМИ неоднократно писали, что между ними после долгих лет сотрудничества происходили серьезные ссоры.

Первый шаг, по словам поэта после их последней ссоры, сделала Пугачева, когда узнала, что он болен.

А потом Резник, увидев Аллу Пугачеву на концерте Раймонда Паулса и восхищенный тем, как она выглядит, сделал примирительный шаг в ответ.

Ранее известная певица Алла Пугачева вновь удивила поклонников смелым образом в стиле total black и худобой.