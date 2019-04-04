"Одевали пьяные модельеры": Лободу раскритиковали за странный наряд (фото)

Наряд певицы вышел настолько небрежными, что фанаты окрестили его "луком" из секонд-хэнда.

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников неоднозначным образом.

На своей страничке в Instagram Светлана опубликовала фото, на котором запечатлена в компании грузинского дизайнера Бичолла.

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Наряд певицы вышел настолько небрежными, что фанаты окрестили его "луком" из секонд-хэнда.

"Как из секонд-хэнда, честное слово"; "Перестали красиво одеваться, такое чувство, что их одели пьяные модельеры"; "Боже, ребят, что за наряды?"; "Что-то Света свое женское начало стала прятать, абсолютно сейчас не нравится ее стиль", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, накануне концерта в Киеве MARUV спела на юбилее одиозного российского продюсера.