"Одевали пьяные модельеры": Лободу раскритиковали за странный наряд (фото)
14:00, 04 апреля 2019Общество
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Наряд певицы вышел настолько небрежными, что фанаты окрестили его "луком" из секонд-хэнда.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников неоднозначным образом.
На своей страничке в Instagram Светлана опубликовала фото, на котором запечатлена в компании грузинского дизайнера Бичолла.
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Наряд певицы вышел настолько небрежными, что фанаты окрестили его "луком" из секонд-хэнда.
"Как из секонд-хэнда, честное слово"; "Перестали красиво одеваться, такое чувство, что их одели пьяные модельеры"; "Боже, ребят, что за наряды?"; "Что-то Света свое женское начало стала прятать, абсолютно сейчас не нравится ее стиль", - написали комментаторы.
Как сообщал УНИАН, накануне концерта в Киеве MARUV спела на юбилее одиозного российского продюсера.
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