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Накануне концерта в Киеве MARUV спела на юбилее одиозного российского продюсера (видео)

10:28, 04 апреля 2019
Общество
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instagram.com/maruvofficial

Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун) накануне концерта в Киеве спела на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

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Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте жена продюсера Валерия.

На 50-летии продюсера пришло много звезд российского шоубиза, среди которых оказалась и украинка Корсун, которой пришлось поддерживать танцевальный "градус". MARUV вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке. 

На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove. 

Как сообщал УНИАН, российский продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить певицу MARUV, которая стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение», в качестве участницы от России в 2020 году.

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Теги: #певица#MARUV