"Попу не мешало бы подкачать...": MARUV взволновала сеть провокационным кадром из нового клипа (фото)
09:11, 04 апреля 2019Общество
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MARUV выпускает долгожданный клип на песню SirenSong.
Instagram MARUV
Уже завтра, 5 апреля, украинская певица MARUV выпустит долгожданный клип на песню SirenSong.
Об этом онасообщила в своем Instagram.
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Певица также поделилась пикантным кадром со съемок клипа. На черно-белом снимке она позируетвместе с танцовщицей в купальнике, выставив ягодицы.
"Попу не мешало бы подкачать...", - прокомментировал снимок один из подписчиков.
Как сообщал УНИАН, Лорак с приоткрытым ртом заинтриговала фанатов тизером новой песни.
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