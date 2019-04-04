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"Попу не мешало бы подкачать...": MARUV взволновала сеть провокационным кадром из нового клипа (фото)

09:11, 04 апреля 2019
Общество
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Instagram MARUV

Об этом онасообщила в своем Instagram.

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Певица также поделилась пикантным кадром со съемок клипа. На черно-белом снимке она позируетвместе с танцовщицей в купальнике, выставив ягодицы.

"Попу не мешало бы подкачать...", - прокомментировал снимок один из подписчиков.

Как сообщал УНИАН, Лорак с приоткрытым ртом заинтриговала фанатов тизером новой песни.

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Теги: #певица#MARUV