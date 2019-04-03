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В сети показали первый постер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

15:32, 03 апреля 2019
Общество
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Фото он разместил в своем Instagram.

Лента не будет входить в основную киновселенную DC. Спин-офф расскажет об Артуре Флеке, который только встает на путь преступности, чтобы впоследствии превратиться в безумного клоуна.

Как сообщал УНИАН, стало известно, сколько стоил главный хит Лободы.

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Теги: #фильмы