В сети показали первый постер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом
15:32, 03 апреля 2019Общество
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Фильм выйдет на экраны уже этой осенью.
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первый постер нового фильма "Джокер", главную роль в котором сыграет Хоакин Феникс.
Фото он разместил в своем Instagram.
Лента не будет входить в основную киновселенную DC. Спин-офф расскажет об Артуре Флеке, который только встает на путь преступности, чтобы впоследствии превратиться в безумного клоуна.
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