В сети показали первый постер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом

Фильм выйдет на экраны уже этой осенью.

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первый постер нового фильма "Джокер", главную роль в котором сыграет Хоакин Феникс. Фото он разместил в своем Instagram. Лента не будет входить в основную киновселенную DC. Спин-офф расскажет об Артуре Флеке, который только встает на путь преступности, чтобы впоследствии превратиться в безумного клоуна. Как сообщал УНИАН, стало известно, сколько стоил главный хит Лободы.

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