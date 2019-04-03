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Появились подробности смерти актера Алексея Булдакова

14:55, 03 апреля 2019
Общество
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Булдакову было 68 лет / Кадр из фильма

Актер, известный по главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", Алексей Булдаков умер перед вылетом в Москву в гостинице в Улан-Баторе, Монголия.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Таксист так и остался его ждать у гостиницы. Водитель забеспокоился, обратился к персоналу гостиницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Актер известен по роли генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

Ранее сообщалось, что актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.

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Теги: #смерть#актер