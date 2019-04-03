Исхудавшая Алла Пугачева поразила сеть (фото)

69-летняя Алла Пугачева вновь удивила фанов стройными ногами.

Известная певица Алла Пугачева вновь удивила поклонников смелым образом в стиле total black и худобой.

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Фото опубликовано на одной из фан-страниц Примадонны в Instagram. Видно, что она заметно похудела, поэтому и примерила на себя такой смелый наряд.

В кадре Алла Пугачева появилась в черном миди-платье с экстремальным разрезом до середины бедра. Образ артистка завершила черным жакетом в пайетки и стильной обувью на платформе.

"Каждая бы хотела иметь такие ножки!", "Смело!", "Красивая Алла", "Бабуля!", "Жесткий фотошоп", "Ноги старческие", - пишут в комментариях.

Когда было сделано фото с Примадонной, в фан-группе не сообщили.

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