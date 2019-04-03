"Без трусиков": Настя Каменских ошарашила сеть вульгарным фото

Первым на снимок Каменских отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердечко.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ошарашила сеть слишком откровенным фото.

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Фото она разместила на своей странице в Instagram. Поклонникам, похоже, понравился такой смелый наряд артистки - полупрозрачные кружевные топ и шорты белого цвета. Некоторые пишут, что звезда якобы без трусов.

"Шикарная", "Очень красивая! Фигурка - огонь!", "Красотка", "Вау", "Очень секси", "Ого фигура", "Секси-штучка", "Без трусиков", "Сколько можно показывать оголённое тело", - пишут в комментариях.

Отметим, что первым на снимок Каменских отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердечко.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.