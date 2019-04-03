В апреле Овнов ждет прибыль, а Львов – романтические приключения: астролог составил гороскоп на месяц

Астролог считает, что второй месяц весны — один из самых важных в году для всех знаков зодиака.

Астрологи говорят, что весна — время для перемен и начала новых дел. Победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов считает, что второй месяц весны — один из самых важных в году для всех знаков зодиака.

"Многое из того, что вы задумали, сможет осуществиться именно сейчас, — сказал Хаял в интервью «Фактам». — Но всегда надо помнить, что, следуя гороскопам, нельзя полностью полагаться на волю судьбы.

Овны

Апрель сулит Овнам удачу в финансовых делах — возможно повышение доходов или нежданная прибыль. Но звезды советуют распоряжаться средствами экономно и избегать спонтанных покупок: велика вероятность прогадать в цене или принять неверное решение. В сфере личных отношений семейным знакам стоит избегать колких замечаний в адрес партнера. Сейчас даже небольшой спор может закончиться серьезной ссорой.

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Тельцы

Этот месяц для Тельцов — благоприятное время для творчества. Вдохновение будет сопутствовать представителям знака во всех их начинаниях. Самое время задуматься о ремонте, перестановке мебели или покупке новых вещей для интерьера. В личной жизни одиноких представителей знака грядут серьезные изменения. Не исключено, что нежданное знакомство с претендентом на ваше сердце застанет вас врасплох. А потому старайтесь всегда выглядеть на все сто.

Близнецы

В апреле на Близнецов может свалиться масса новых дел и нежданных забот. Но звезды советуют решать проблемы по мере их поступления и не хвататься за все дела подряд. Иначе рискуете нанести серьезный вред здоровью. Помните о том, что здоровый сон и правильное питание — это не только жизненная необходимость, но и залог вашего успеха. В середине месяца звезды сулят одиноким Близнецам приятные и перспективные знакомства.

Раки

Апрель для Раков — время открытий и положительных перемен. Перед вами откроются новые горизонты и нежданные возможности. Главное при этом — не упустить свой шанс. А потому отбросьте сомнения и неуверенность в себе. Смело беритесь за дело, и у вас обязательно все получится. В середине месяца возможны обострения хронических заболеваний. И чтобы не выпасть из колеи, постарайтесь вовремя заняться их профилактикой.

Львы

Месяц благоприятен для принятия серьезных решений. Именно сейчас эмоциональные Львы в состоянии обуздать свои чувства и сделать правильный выбор в тех или иных вопросах. Лучшим советчиком для представителей знака станет их интуиция. В сфере личных отношений звезды сулят перемены. Одиноким сердцам предстоят романтические знакомства. А те Львы, которые уже встретили свою любовь, могут перейти на новый этап отношений.

Девы

Апрель предоставит Девам шанс исправить былые ошибки. Не исключено, что представителям знака придется еще раз взяться за те дела, с которыми они раньше не справились или в которых допустили досадный промах. Совет звезд — отбросить все страхи и сомнения. Ваш главный козырь — это опыт. В конце месяца звезды сулят Девам увлекательные путешествия. Не отказывайтесь от возможности развеяться и почерпнуть вдохновение для новых стартов.

Весы

В профессиональной сфере апрель для Весов — очень плодотворный период. У них есть все шансы разобраться даже со спорными вопросами или положить удачное начало новым проектам. Главное при этом — не обращать внимания на пессимистические советы окружающих. Слушайте свое сердце и верьте в себя. Тогда у вас все получится. В конце месяца возможны нежданные поездки. Это может быть как незапланированная командировка, так и приятное путешествие. В любом случае смена обстановки пойдет вам на пользу.

Скорпионы

Старайтесь не торопиться с выводами о людях и происходящих событиях. Ваше первое впечатление может оказаться ошибочным. А человек, который кажется недоброжелателем, на самом деле окажет вам хорошую услугу. В личной сфере у семейных знаков возможны конфликты с партнером. Скорее всего, причиной тому послужит склонность Скорпионов молчать о своих обидах и претензиях. И чтобы ваши отрицательные эмоции не собирались в снежный ком, старайтесь чаще говорить с любимым человеком по душам.

Стрельцы

Апрель — отличное время для кардинальных перемен. А потому, если вы давно задумывались о смене работы, переезде или новой прическе, самое время принять такое решение. Расположение небесных тел будет сопутствовать вам в любых начинаниях. В финансовой сфере звезды сулят успех. Вполне вероятно, что ваша прибыль вырастет. Или как минимум вам вернут старые долги, на возвращение которых вы даже не рассчитывали.

Козероги

Апрель сулит Козерогам гармонию в сфере личных отношений. Многие семейные Козероги смогут без особого труда решить даже давние споры или конфликты с любимыми людьми. Главное при этом — проявить инициативу. Одиноким же сердцам звезды обещают положительные перемены. Представители данного знака окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт, комплименты и новые знакомства не заставят себя ждать.

Водолеи

В апреле Водолеи окажутся перед сложным выбором. Возможно, ради новых успехов представителям этого знака придется покинуть зону комфорта и отказаться от вещей, которые стали для них привычными и даже незаменимыми. В любом случае, какой бы шаг вы ни собирались предпринять, постарайтесь хорошо все обдумать и посоветоваться с близкими. В конце месяца лучше избегать экспериментов с едой и строгих диет — ваша пищеварительная система будет уязвимой.

Рыбы

Апрель для Рыб — время новых встреч и перспективных знакомств. В этот период на пути представителей знака могут появиться люди, с которыми у них в будущем сложатся серьезные деловые отношения. В сфере карьеры возможны небольшие трудности. Особенно в скучных и рутинных делах. А потому к выполнению любых задач, даже очень привычных, старайтесь подходить с максимальной ответственностью. Иначе можете попасть впросак.