Когда не стоит жениться и заключать сделки: астролог назвала опасные даты апреля

В апреле Марс, находящийся в знаке Близнецов, будет создавать повышенную нервозность в отношениях между людьми.

В апреле Марс, находящийся в знаке Близнецов, будет создавать повышенную нервозность в отношениях между людьми. Прежде всего это касается так называемых «изменчивых» знаков — Рыб, Девы и Стрельца. Но всем остальным тоже рекомендуется сначала думать — причем желательно несколько раз — и только потом говорить. В таких ситуациях наши предки рекомендовали: семь раз отмерь, один раз отрежь. В противном случае ссоры будут возникать на ровном месте только потому, что один из беседующих позволил себе неосторожное высказывание.

О том, на какие дни апреля стоит обратить особое внимание рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, передают "Факты".

2−3 апреля. Дни с полным правом можно назвать самыми романтическими в этом месяце — такой эффект создаст транзитная Луна в Рыбах, соединяясь попеременно с Венерой, Нептуном и Меркурием. Можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца и — отвечать на него согласием. Не стоит ссориться, конфликтовать и плести интриги — любители такого способа решать вопросы останутся в проигрыше.

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5 апреля. Новолуние в 16-м градусе Овна в 8:52 по Гринвичу. Можно загадывать желания и составлять планы на будущее: они имеют все шансы на осуществление.

6−7 апреля. Выходные рекомендуется посвятить садово-огородным работам. То, что вы посадите в это время, будет расти как на дрожжах. Транзитная Луна в Тельце может стать причиной самых разных неожиданностей: подготовиться ко всем без исключения невозможно, но быть начеку все же стоит.

9 апреля. Юпитер — планета успеха — начинает двигаться в обратном направлении, и знак «плюс», который он обычно ставит перед любыми вопросами, превратится в «минус». Поэтому любые серьезные действия — подписание документов, заключение договоров и соглашений, покупку недвижимости — лучше отложить до 11 августа, когда Юпитер вернется к прямому движению. Впрочем, время ретроградного движения планеты тоже не стоит тратить даром. Можно — и нужно! — учиться чему-то новому, заниматься духовными практиками и поиском своего места в жизни. Также стоит озаботиться благополучием своей семьи и дома — в другое время нам зачастую не хватает на них времени.

14−15 апреля. В связи с тем, что воинственный Марс будет проходить по так называемой «оси катастроф», нужно проявить максимальную осторожность: не превышать скорость за рулем, осмотрительно переходить дорогу, по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если они связаны с водным или авиатранспортом. Вышесказанное не значит, что все находящиеся в небе самолеты будут падать, а корабли — тонуть, но, как известно, береженого Бог бережет.

18 апреля. Нахождение Меркурия в Овне и его поддержка Марса в Близнецах, несмотря на ретроградность Юпитера, сделает день активным в профессиональном отношении — главное, не допустить, чтобы его энергия ушла в слова в ущерб конкретным делам.

19 апреля. Полнолуние в 30-м градусе Весов сделает всех чрезмерно эмоциональными. Чтобы не рассориться с окружающими, старайтесь держать себя в руках.

20−21 апреля. Прохождение Луны по знаку Скорпиона делает человека эмоционально уязвимым: даже совершенно безобидное замечание может нанести серьезную обиду. Об этом стоит помнить как тому, кто говорит, так и тому, кому говорят. В эти дни также не стоит начинать новые дела и совершать крупные покупки. 21 апреля с переходом Солнца в знак Тельца, а Венеры — в знак Овна многие наконец-то обратят внимание на то, что наступила весна. В отношениях будет превалировать обусловленная пробуждением гормонов страстность. Тут, как говорится, все станет гореть синим пламенем. Это также дни авантюрных поступков, причем некоторые из них увенчаются успехом.

23 апреля. Соединение Солнца с вышедшим из ретроградного движения Ураном, которое будет наблюдаться в это время, чревато проблемами со здоровьем — сердечными приступами и спазмами. Звезды рекомендуют поберечь себя: не забывайте принимать прописанные врачом лекарства, не берите непосильные физические нагрузки и не перетруждайтесь.

25 апреля. Вступление Плутона в ретрофазу, которая продлится до октября, может спровоцировать социальную нестабильность — народные волнения и общественные катаклизмы. При Плутоне тайное всегда становится явным, а все наши страхи, обиды и ненависть, которые мы раньше скрывали от окружающих, выходит наружу — именно с такой ситуацией мы столкнемся, начиная с 25 апреля.

Увы, затронет такое положение дел и романтические отношения. Плутон изрядно «потопчется» на них: манипулируя людьми, он буквально заставит их конфликтовать на финансовой почве. Причиной ссор может стать материальное неравенство и нечистоплотность в денежных делах. Повлияет Плутон и на наше здоровье: снизится стрессоустойчивость организма, может появиться зависимость от лекарственных препаратов — снотворных или успокаивающих. Если же говорить в общем, то «на коне» окажутся люди, о которых говорят: нахальство — второе счастье. Те, кто критически относится к себе, вряд ли смогут преуспеть в это время.

29 апреля. Вслед за Плутоном в ретрофазу войдет и Сатурн — у него она продлится до 18 сентября. Сатурн не способствует проявлению агрессии, как Плутон, но всегда строго спрашивает за совершенные поступки, заставляя отказаться от тех дел, убеждений и отношений, которые отжили свое и тянут не вверх, а вниз. В это время не стоит начинать серьезные дела — на их осуществление потребуется неоправданное количество сил и времени. Таким образом Плутон и Сатурн четко корректируют наше продвижение вперед.