Лорак с приоткрытым ртом заинтриговала фанатов тизером новой песни (видео)

На черно-белом видео певица обнажает плечо и соблазнительно приоткрывает рот.

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