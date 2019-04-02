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Лорак с приоткрытым ртом заинтриговала фанатов тизером новой песни (видео)

19:31, 02 апреля 2019
Общество
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Ани Лорак записала анонсирующее видео / фото instagram.com/anilorak

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Ани Лорак записала анонсирующее видео и разместила его в Instagram.

На черно-белом видео певица обнажает плечо и соблазнительно приоткрывает рот.

Премьера песни должна состояться 16 апреля.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России