Лорак с приоткрытым ртом заинтриговала фанатов тизером новой песни (видео)
19:31, 02 апреля 2019Общество
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На черно-белом видео певица обнажает плечо и соблазнительно приоткрывает рот.
Ани Лорак записала анонсирующее видео / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак заинтриговала фанатов тизером новой песни. Композиция получила название "Я тебя ждала".
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Ани Лорак записала анонсирующее видео и разместила его в Instagram.
На черно-белом видео певица обнажает плечо и соблазнительно приоткрывает рот.
Премьера песни должна состояться 16 апреля.
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