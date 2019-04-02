Едва прикрыла соски: Светлана Лобода шокировала новым фото

Исполнительница едва "не потеряла" грудь.

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в РФ, поразила фанов новым откровенным фото.

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок в черном блестящем боди с выдающимся декольте. В кадре можно увидеть, что ткань такого наряда едва прикрыла грудь Лободы.

В комментариях некоторые пользователи начали спрашивать, зачем вообще было одеваться. Другим, наоборот, понравился такой смелый наряд артистки.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.