В Одессу прибыли НАТОвские фрегаты ВМС Канады и Испании (фото)

В Одесском порту иностранные корабли пробудут до вечера 3 апреля.

В Одессу сегодня прибыли фрегаты военно-морских сил Канады и Испании из состава 2-й постоянной военно-морской группы Организации Североатлантического договора (НАТО).

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Как передает корреспондент УНИАН, фрегаты Королевских ВМС Канады FHH333 Toronto («Торонто») и ВМС Испании F81 Santa Maria («Санта Мария») ошвартовались у одного из причалов пассажирского комплекса Одесского морского порта.

Они прибыли после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

В рамках дружеского визита для граждан предусмотрены экскурсии. В частности, вход будет свободным с 13:00 до 17:00 – на фрегат «Торонто», с 16:00 до 19:00 – на корабль «Санта Мария».

Во время пребывания в Одессе капитаны фрегатов проведут встречи с военными ВС Украины и представителями местной власти, примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

В Одесском порту иностранные корабли пробудут до вечера 3 апреля.

Справка УНИАН. Santa Maria – первый из шести одноименных испанских фрегатов. Введен в строй в 1986 году. Построен на основе американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Длина корабля составляет 139 м, ширина – 14,3 м, осадка – 8,6 м, водоизмещение – порядка 4 тыс. тонн. Оснащен артиллерийским, торпедным и противовоздушным оружием, обеспечен противокорабельными ракетами Harpoon. На борту находится вертолет SH-60 Seahawk.

Фрегат Toronto принят в состав ВМС Канады в 1993 году. Длина составляет 134 м, ширина – 6,5 м, осадка – 7,1 м, водоизмещение – 5 тыс. тонн. Корабль оснащен пусковыми установками ракет «Гарпун». Противовоздушная оборона обеспечивается пусковыми установками ЗРК «Си Спэрроу», а для отражения воздушных атак корабль вооружен ЗАК «Фаланкс», установленным на крыше вертолетного ангара.

Также оснащен артиллерийской установкой Bofors SAK 57, скорострельность орудия составляет 220 выстрелов в минуту, дальность ведения огня — 17 км. На вооружении кораблей состоят два комплекса постановки помех Shield Mark.