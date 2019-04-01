1 апреля: розыгрыши, шутки и поздравления с Днем смеха

В этот день принято разыгрывать и шутить над своими, друзьями, коллегами и просто знакомыми.

Сегодня, 1 апреля, во всем мире отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято разыгрывать и шутить над своими, друзьями, коллегами и просто знакомыми.

Розыгрыши и шутки на 1 апреля

Уже многие годы самой главной первоапрельской шуткой является "белая спина", когда мелом измазывают пиджак или пальто.

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Но в эру технологий, появилось множество креативных розыгрышей связанных с компьютерами или телефонами.

Так, можно установить коллеге на заставку рабочего стола так называемы "синий экран смерти", предварительно очистив его от всех ярлыков. Либо же можно перевернуть рабочий стол вверх ногами. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + стрелка вниз (та же комбинация со стрелкой вверх перевернет его назад).

Также в последние годы популярен так называемый пранк песней, когда в смс отправляют по одной строчке какой-нибудь песни и ждут реакцию адресата. Однако будьте осторожны с выбором песни, иначе результат может быть непредсказуем.

Ещё один прикол - "разлитое молоко", но он требует подготовки. Нужно взять клей ПВА и вылить его на стол, предварительно застелив его пищевой пленкой. Когда клякса высохнет, её можно положить на клавиатуру, тогда будет казаться, что на неё разлили молоко.

Поздравления с 1 апреля

У вас сегодня белая спина,

Ботинок в глине, нос такой большой.

Сегодня много шуток, старина,

Все много шутят, просто день такой:

День смеха, дурака, шута - всего,

Что вызывает этот самый смех,

И первое апреля для того,

Чтобы улыбки радовали всех!

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

Поздравляю с днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!