"Фото Лорак сделала?": российский певец озадачил сеть голым снимком

Артист полностью разделся для фото.

Представитель России на Евровидении 2019 Сергей Лазарев взволновал поклонниц пикантным фото в постели.

Читайте также"Какая-то мания величия": Аллу Пугачеву раскритиковали за новое фото в Instagram (фото)

На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он запечатлен полностью обнаженным в постели спиной к камере.

"Доброе утро, красивый мир... Sergey’s back!", - написал артист.

В комментариях к фото сразу же начали спрашивать, кто же автор фото. Многие начали писать, что снимок сделала Ани Лорак, с которой Лазареву приписывают роман.

"А кто фото делал?", "Фотала Лорак!", "Фото Лорак сделала?", "У всех вопрос №1 - кто же фоткал", - пишут фаны.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, показала зажигательные танцы с дочерью Софией.