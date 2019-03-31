"Фото Лорак сделала?": российский певец озадачил сеть голым снимком
18:32, 31 марта 2019Общество
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Артист полностью разделся для фото.
Лазарев предстал обнаженным / фото instagram.com/lazarevsergey
Представитель России на Евровидении 2019 Сергей Лазарев взволновал поклонниц пикантным фото в постели.
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На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он запечатлен полностью обнаженным в постели спиной к камере.
"Доброе утро, красивый мир... Sergey’s back!", - написал артист.
В комментариях к фото сразу же начали спрашивать, кто же автор фото. Многие начали писать, что снимок сделала Ани Лорак, с которой Лазареву приписывают роман.
"А кто фото делал?", "Фотала Лорак!", "Фото Лорак сделала?", "У всех вопрос №1 - кто же фоткал", - пишут фаны.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, показала зажигательные танцы с дочерью Софией.
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