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"Фото Лорак сделала?": российский певец озадачил сеть голым снимком

18:32, 31 марта 2019
Общество
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Лазарев предстал обнаженным / фото instagram.com/lazarevsergey

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На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он запечатлен полностью обнаженным в постели спиной к камере. 

"Доброе утро, красивый мир... Sergey’s back!", - написал артист.

В комментариях к фото сразу же начали спрашивать, кто же автор фото. Многие начали писать, что снимок сделала Ани Лорак, с которой Лазареву приписывают роман.

"А кто фото делал?", "Фотала Лорак!", "Фото Лорак сделала?", "У всех вопрос №1 - кто же фоткал", - пишут фаны.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, показала зажигательные танцы с дочерью Софией.

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Теги: #фото#Ани Лорак