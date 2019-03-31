"Какая-то мания величия": Аллу Пугачеву раскритиковали за новое фото в Instagram (фото)

В сети тут же раскритиковали семью Примадонны.

Певица Алла Пугачева трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.

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На своей странице в Instagram Примадонна показала фотографию девочки в образе королевы, чем не на шутку разозлила сеть. "С днём рождения, моя красавица и умница. Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии", - написала артистка.

На снимке Клавдия Земцова сидит на импровизированном троне, а на голове у нее корона.

"Совсем обалдели уже", "Раздражает", "Вам надо какой-то свои Instagram для богатых", "Какая-то мания величия", - пишут в комментариях по фото.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.