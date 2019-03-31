Светлана Лобода показала постельное фото
19:24, 31 марта 2019Общество
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На фото Лобода "засветила" бедра и подчеркнула нарядом пышную грудь.
Лобода предстала в новом образе / фото instagram.com/stories/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода показала фотографию, на которой запечатлена лежащей на постели.
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Постельное фото артистка разместила на своей странице в Instagram и вновь восхитила пользователей. Исполнительница лежит в кровати с распущенными волосами, ярким макияжем и нюдовом блестящем мини-платье. На снимке Лобода "засветила" бедра и подчеркнула нарядом пышную грудь.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", на котором над ней пошутили. Во время эфира ведущий Иван Ургант потроллил артистку из-за ее откровенного наряда.
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