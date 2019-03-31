Светлана Лобода показала постельное фото

На фото Лобода "засветила" бедра и подчеркнула нарядом пышную грудь.

Опальная украинская певица Светлана Лобода показала фотографию, на которой запечатлена лежащей на постели.

Читайте такжеВера Брежнева обнажилась на фото: "засветила" грудь и стройные ножки

Постельное фото артистка разместила на своей странице в Instagram и вновь восхитила пользователей. Исполнительница лежит в кровати с распущенными волосами, ярким макияжем и нюдовом блестящем мини-платье. На снимке Лобода "засветила" бедра и подчеркнула нарядом пышную грудь.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", на котором над ней пошутили. Во время эфира ведущий Иван Ургант потроллил артистку из-за ее откровенного наряда.