"Щеки отожрала, как у Потапа": новое фото Каменских раскритиковали в сети
16:00, 30 марта 2019Общество
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Певица опубликовала снимок, на котором она в черном мини-платье со спущенными бретельками и чокере от собственного бренда.
Каменских раскритиковали в сети / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото.
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В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она в черном мини-платье со спущенными бретельками и чокере от собственного бренда. Волосы Каменских собрала в "пучок".
Однако образ певицы оценили по достоинству далеко не все.
"Только и сиськи показывать умеешь", "Злостная пантерка", "Она и рада стараться показывать себя полуголую, больше показывать то нечего. А где певица, где репертуар?", "Щеки отожрала как у Потапа", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Лободу раскритиковали в сети за нелепый образ.
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