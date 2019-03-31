Успех Козерогов и фиаско Рыб: астролог дал прогноз для всех знаков зодиака на апрель

Счастливчиками апреля станут Козероги, Весы, Раки и Овны.

Счастливчиками апреля станут Козероги, Весы, Раки и Овны, а вот Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам повезет намного меньше.

Такой прогноз на апрель 2019 года дал астролог Влад Росс, передает "Главред".

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Овен: гороскоп на апрель 2019

Овнов ждут весьма благоприятные ситуации, связанные с дальними поездками. Они смело могут в это время эмигрировать или встречаться с иностранцами – все это принесет им удачу. Это время будет благоприятно для Овнов-бизнесменов, людей "купи-продай", поскольку в бизнесе их ждут отличные возможности. Очень насыщенное время и удачный период, который Овнам нельзя упустить.

Телец: гороскоп на апрель 2019

У Тельцов вся жизнь может перевернуться во второй половине месяца. Могут быть сюрпризы и неожиданные ситуации, подставы, сложные отношения с компаньонами и коллегами, их могут предавать друзья. Но в первой половине месяца им можно смело покупать недвижимость, заключать финансовые сделки, переходить на новую работу. Также им можно проходить медицинские процедуры, в частности, операции будут удачными, им также можно отправляться на отдых и оздоровление в санаторий.

Близнецы: гороскоп на апрель 2019

Близнецам апрель не сулит ничего хорошего, поскольку по их знаку как раз будет проходить Марс, а Марс – это всегда конфликты, трения, катастрофы. Для Близнецов это просто катастрофический месяц: удары судьбы, сложные ситуации, неожиданные заболевания. Также если Близнецы планировали на этот месяц какие-либо хирургические операции, то лучше отказаться от этих планов и перенести их. Однако Близнецы легко смогут бросить курить, если захотят. Для них апрель будет отличным временем для избавления от вредных привычек. А занять этим стоит, поскольку в противном случае вредные привычки могут их просто засосать. В частности, Близнецы рискуют уйти в запой.

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Рак: гороскоп на апрель 2019

Раков в апреле ждет блестящий период. Они могут рассчитывать на влиятельных покровителей. Также удачно будут складываться их дела, связанные с устройством на новую работу, с продвижением в карьере, достижением целей и важных вершин.

Лев: гороскоп на апрель 2019

У Львов более-менее благоприятной будет первая половина апреля. Хорошо будут складываться их дальние поездки, путешествия, а также повышение образования. Они могут смело брать кредиты в это время. У них это подходящий период для реализации новых идей и проектов. Но во второй половине месяца им следует быть осторожными с финансами, особенно в конце месяца, когда могут быть недочеты, сложные ситуации и неблагоприятные покупки.

Дева: гороскоп на апрель 2019

У Дев в апреле будет сохраняться непростая ситуация, особенно критическая она будет в поездках. Девам нужно быть предельно осторожными – они рискуют попасть в ДТП и несчастные случаи. Им лучше также не брать кредитов и не давать в долг. В их жизни в апреле возможны сложные финансовые истории. Им лучше не рисковать, не менять место жительства и работы.

Весы: гороскоп на апрель 2019

Весы станут везунчиками месяца. Их ждут блестящие партнерские взаимоотношения. Будут часто складываться удачные для них ситуации. Дела будут хорошо идти во всем: в покупках, в торговле, в личных отношениях и любви. Все это может быть в жизни Весов в апреле.

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Скорпион: гороскоп на апрель 2019

У Скорпионов благоприятной будет первая половина апреля. Их ждет удача в любви, большая романтика и секс. Их также будет ждать в это время везение и выигрыш. А в конце месяца, особенно в последней декаде, им нужно быть осторожными, потому что возможны сложные ситуации с проверяющими органами, разного рода "наездами". Могут быть сложные ситуации в дороге, несчастные случаи и аварии.

Стрелец: гороскоп на апрель 2019

Стрельцам также следует быть готовыми к негативному периоду, особенно неблагоприятным апрель для них может быть в плане судов, следствия и противостояния. Стрельцы рискуют также разругаться с бизнес-партнерами. В целом будет складываться ощущение, что все очень сложно. Ими будет приниматься множество импульсивных и неправильных решений. Стрельцам однозначно нужно "притормозить".

Козерог: гороскоп на апрель 2019

Крайне важные события в апреле ждут Козерогов. Перед ними откроются широкие возможности в плане выигрышей, потому они смело могут испытать свою удачу в лотерее. Их ждет процветание, удачные вложения, хорошие финансовые возможности. В апреле им стоит вкладывать деньги в недвижимость – это будут успешные сделки.

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Водолей: гороскоп на апрель 2019

У Водолеев сложится благоприятная ситуация во второй половине месяца, а первая будет довольно непростой – с препятствиями и проблемами. А вот во второй половине апреля их ждут важные события в их деятельности, работе. Вполне возможно их назначение на важные посты. Однозначно, их ждут перемены к лучшему, модернизация их проектов, также потребуется быстрое принятие решений. Однако в первой половине месяца Водолеям может быть непросто, особенно в плане психологических переживаний.

Рыбы: гороскоп на апрель 2019

Рыбам меньше всего будет везти в апреле. Их ждут сложные ситуации, связанные с деньгами и финансовыми вопросами. Их могут неожиданно ограбить, подставить или обмануть. Рыбам не следует слишком доверять информации, которая к ним приходит. Им постоянно нужно быть начеку.

Как сообщал УНИАН, ранее астролог назвал благоприятные и опасные даты апреля.