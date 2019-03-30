Вера Брежнева обнажилась на фото: "засветила" грудь и стройные ножки

На снимке артистка обнажила бюст.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть новым фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в серебристом боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, обнажив подтянутые ноги, руки и пышную грудь.

На фото певица появилась с распущенными волосами, нежным макияжем, дополнив образ массивными серьгами.

"Бесподобна", "Ты шикарная", "Красотка", "Идеальна", "Шик", "Сексуальная", - пишут в комментариях.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала себя в студенческие годы. Артистка выложила в Instagram-блоге коллаж из фотографий с разницей в 15 лет. На первом снимке ей 16-17 лет, на втором - 33.