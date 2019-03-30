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Вера Брежнева обнажилась на фото: "засветила" грудь и стройные ножки

05:37, 30 марта 2019
Общество
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Исполнительница удивила сеть новым фото / фото instagram.com/ververa

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в серебристом боди в пайетках. Брежнева предстала в кадре, обнажив подтянутые ноги, руки и пышную грудь. 

На фото певица появилась с распущенными волосами, нежным макияжем, дополнив образ массивными серьгами.

"Бесподобна", "Ты шикарная", "Красотка", "Идеальна", "Шик", "Сексуальная", - пишут в комментариях.

#Яжемать 🖤

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала себя в студенческие годы. Артистка выложила в Instagram-блоге коллаж из фотографий с разницей в 15 лет. На первом снимке ей 16-17 лет, на втором - 33. 

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Теги: #фото#Вера Брежнева