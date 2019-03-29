Создатель диснеевского "Дамбо" поблагодарил Национальный цирк Украины (фото)

Весной 2018 года 50 артисток, большинство - представители Национального украинского цирка прошли кастинг и приняли участие в съемках ремейка мультфильма "Дамбо".

Цирковой хореограф фильма "Дамбо" студии Walt Disney, вышедшего в прокат на этой неделе, поблагодарил всех цирковых артистов, с которыми работал во время съемок.

На своей официальной страничке в facebook цирковой хореограф, постановщик массовых цирковых сцен фильма Дамбо, Кристиан Криштоф, поблагодарил всех артистов, с которыми работал над фильмом и опубликовал фото с репетиций.

«Два года назад, когда я представлял концепцию многослойного торта, мне сказали, что она хороша, но нужно думать еще масштабнее… и еще масштабнее… Хочу поблагодарить особенных людей в команде, профессионалов, которые помогли воплотить мою идею. Благодарю Марию Ремневу (Режиссер-постановщик Национального цирка Украины) за структурирование постановки и воплощение ее в реальность. Франческу Джейнс и Дейла за доведения сцены до совершенства! Отдельное спасибо за поддержку Национальному цирку Украины и его режиссеру Людмиле Шевченко, которая принимала меня в Киеве», - написал Кристиан Криштоф.

Весной 2018 года 50 артисток, большинство - представители Национального украинского цирка прошли кастинг и приняли участие в съемках ремейка мультфильма "Дамбо".

Ранее УНИАН рассказал, стоит ли смотреть фильм "Дамбо", который накануне вышел в украинских кинотеатрах.