Популярную украинскую ведущую заподозрили в беременности (фото)
18:43, 29 марта 2019Общество
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Телеведущая показала округлившийся животик.
Никитюк заинтриговала фанов новым видео / Скриншот
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась видео, на котором крутится у зеркала с заметно округлившимся животиком.
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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. Живот телезвезды подчеркивает красное мини-платье. "Может, лучше втянуть? – спросила Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!".
Остается только догадываться, что же это - шутка ведущей или же первое известие о беременности.
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