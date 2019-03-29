Популярную украинскую ведущую заподозрили в беременности (фото)

Телеведущая показала округлившийся животик.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась видео, на котором крутится у зеркала с заметно округлившимся животиком.

Читайте такжеСветлана Лобода пришла на шоу без штанов - ведущий ее потроллил (видео)

Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. Живот телезвезды подчеркивает красное мини-платье. "Может, лучше втянуть? – спросила Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!".

Остается только догадываться, что же это - шутка ведущей или же первое известие о беременности.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастика Лилия Подкопаева готовится к пополнению в семье. 40-летняя гимнастка в третий раз станет мамой.