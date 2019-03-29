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Популярную украинскую ведущую заподозрили в беременности (фото)

18:43, 29 марта 2019
Общество
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Никитюк заинтриговала фанов новым видео / Скриншот

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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. Живот телезвезды подчеркивает красное мини-платье. "Может, лучше втянуть? – спросила Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!".

Остается только догадываться, что же это - шутка ведущей или же первое известие о беременности. 

Ранее сообщалось, что украинская гимнастика Лилия Подкопаева готовится к пополнению в семье. 40-летняя гимнастка в третий раз станет мамой.

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Теги: #беременность#Леся Никитюк