Светлана Лобода пришла на шоу без штанов - ведущий ее потроллил (видео)

Исполнительница - любитель откровенных нарядов.

Переглянути цей допис в Instagram Эт шорты , Ваня 😂 сегодня 23.20 @vecherniy_urgant 🤘 Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 29 Бер 2019 р. о 8:50 PDT

Опальная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", на котором над ней пошутили.

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Во время эфира ведущий Иван Ургант потроллил артистку из-за ее откровенного наряда.

"Свет, нет такого внутреннего ощущения у тебя, я не настаиваю, что ты забыла надеть брюки?" - спросил Ургант. "Это шорты", - ответила Лобода.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.