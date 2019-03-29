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Светлана Лобода пришла на шоу без штанов - ведущий ее потроллил (видео)

18:26, 29 марта 2019
Общество
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Опальная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант", на котором над ней пошутили.

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Во время эфира ведущий Иван Ургант потроллил артистку из-за ее откровенного наряда. 

"Свет, нет такого внутреннего ощущения у тебя, я не настаиваю, что ты забыла надеть брюки?" - спросил Ургант. "Это шорты", - ответила Лобода.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски

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Теги: #фото#Светлана Лобода