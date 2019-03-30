Теплый Алексей 2019: история праздника, приметы и чего нельзя делать

В народе этот день также называют "водотек", "пролей кувшин", "с гор вода, "с гор потоки".

Теплый Алексей - христианский праздник, который в православной традиции отмечают 30 марта. Он посвящен памяти Алексея, человека Божьего - христианского аскета и святого.

В народе этот день также называют "водотек", "пролей кувшин", "с гор вода, "с гор потоки".

Теплый Алексей: история праздника

Согласно писаниям, Алексий родился в богатой римской семье его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным. Они нашли ему невесту из благородной семьи, однако в ночь после венчания Алексий покинул свой дом и отправился паломничать по территории современных Турции и Сирии.

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Прибыв в город Эдесса, он раздал остатки своего имущества, переоделся в лохмотья и стал просить милостыню. В течение последующих семнадцати лет Алексий жил милостыней, питался только хлебом и водой, а все ночи проводил в бдении и молитве.

Родители Алексея отправили слуг в Эдессу на поиски сына, однако он так изменился, что они подали ему милостыню, но не узнали.

Так Алексий прожил 17 лет. Молва о святости Алексия широко распространилась по всей Сирии. Более того, эдесскому церковному сторожу сама Пресвятая Богородица указала на Алексия как на святого, говорится в писаниях.

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Тогда Алексий решил отправится в город Тарс, однако его корабль попал в шторм. Через какое-то время его прибило к берегам Италии. Тогда паломник отправился в отчий дом. Там его тоже не узнали, но позволили остаться жить. Он жил в каморке под лестницей, и к нему был приставлен слуга, которому было приказано кормить странника пищей с хозяйского стола. При этом Алексий постоянно придерживался поста и ежедневно молился. Так он прожил ещё 17 лет.

В один прекрасный день во время воскресной литургии в соборе святого Петра глас Божий указал молящимся, что нужно найти человека «который помолится о Риме и всем народе его». Когда Алексия нашли, он был мертв. Лицо усопшего сияло, а в руке у него был некий свиток. Напрасно Евфимиан и домашние пытались изъять свиток из рук святого. Только когда прибывший в дом папа Иннокентий I испросил у святого позволения прочесть свиток, рука Алексия разжалась. Из свитка присутствовавшие узнали о том, кем на самом деле был человек Божий.

Теплый Алексей: приметы

Для того, чтоб принести в дом благополучие в этот день дети делали бумажные кораблики и спускали их по реке.

Если в доме есть грудной ребенок, то на Теплого Алексея принято не одалживать деньги или хлеб. Считается, что вместе с этим можно отдать счастливую долю ребенка.

Есть примета в этот день собирать талую воду. Ею умывались, наделяя магическими свойствами дарить красоту и молодость.

Если на Теплого Алексея хорошая погода – значит, урожай будет хорошим.

Чем больше ручьи в этот день, тем богаче будет урожай.

На орешнике появились сережки, значит, весна окончательно наступила.

Праздник Теплый Алексей: что нельзя делать

Многих интересует вопрос, можно ли работать в праздник Теплого Алексей. Издавна работать в этот день было не принято, в частности шить или готовить еду.

Также в этот день нельзя планировать дорогу. Особенно плохой приметой это считалось, когда праздник выпадал на понедельник.

Теплый Алексей: картинки, открытки и поздравления

Миротворец Алексей

Защищает всех людей.

Он оберегает дом,

Чтоб жилось спокойно в нем.

Мягко может говорить,

Чудеса порой творить.

Но коль в бой идти придется,

Он не струсит, не споткнется.

Алексей и в дружбе верен,

В трудностях уже проверен.

Пусть удача будет рядом,

Жизнь цветет роскошным садом!

Алексей - оберегающий навек.

А еще значение - Божий человек.

В день Ангела его поздравить мы хотим!

Не только беречь призван - он и сам храним.

Ангел имени Алеше предвещает:

Мудрым будет, сильным. Ангел знает,

В чем Алеше надо волю проявить,

Чтоб авторитет свой сохранить.

В самом деле ль Ангел помогает?

Алексей всегда разумно поступает.

Он поможет вам, поделится, подскажет,

Ни в совете, ни в поддержке не откажет.

Алексей как друг никем незаменим.

Как мужчина он нам нужен и любим.

Будь же счастлив, Леша, Господом храним,

Самый лучший из знакомых нам мужчин!

Алексей, ну вот и настал еще один твой день ангела. Что в этот день можно пожелать? Да всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!