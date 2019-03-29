Украинская секс-бомба Астафьева в ошейнике едва прикрыла грудь (фото)

Грудь певицы прикрыта только небольшими колпачками с кисточками на конце. На одном снимке на шее певицы широкий кожаный чокер с крупным кольцом спереди.

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