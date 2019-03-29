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Украинская секс-бомба Астафьева в ошейнике едва прикрыла грудь (фото)

16:56, 29 марта 2019
Общество
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На одном снимке Астафьева позирует с обнаженной грудью / Фото УНИАН

Украинская певица Даша Астафьева, славящаяся своей откровенностью и сексуальностью, показала новые эротические снимки. Фото появились на странице звезды в Instagram.

На одном снимке Астафьева позирует с обнаженной грудью. Певица стоит под пленкой, держа ее над головой. 

Грудь певицы прикрыта только небольшими колпачками с кисточками на конце. На одном снимке на шее певицы широкий кожаный чокер с крупным кольцом спереди.

Ай.

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева потрясла пышными формами в новом клипе.

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Теги: #Даша Астафьева