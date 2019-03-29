Украинская секс-бомба Астафьева в ошейнике едва прикрыла грудь (фото)
16:56, 29 марта 2019Общество
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Грудь певицы прикрыта только небольшими колпачками с кисточками на конце. На одном снимке на шее певицы широкий кожаный чокер с крупным кольцом спереди.
На одном снимке Астафьева позирует с обнаженной грудью / Фото УНИАН
Украинская певица Даша Астафьева, славящаяся своей откровенностью и сексуальностью, показала новые эротические снимки. Фото появились на странице звезды в Instagram.
На одном снимке Астафьева позирует с обнаженной грудью. Певица стоит под пленкой, держа ее над головой.
Грудь певицы прикрыта только небольшими колпачками с кисточками на конце. На одном снимке на шее певицы широкий кожаный чокер с крупным кольцом спереди.
Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева потрясла пышными формами в новом клипе.
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