"Уныло": Лободу раскритиковали в сети за нелепый образ (фото)

Певица надела черные брюки, белую футболку и бежевый пиджак "оверсайз".

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику откровенными нарядами, на сей раз предпочла более консервативный "мужской" образ.

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Снимок певица разместила в своем Instagram.

Певица надела черные брюки, белую футболку и бежевый пиджак "оверсайз".

"Ппц прикид, особенно мужской пиджак, уныло", "Вроде красивая девушка, фигура классная, ну как нарядится так смотреть тошно,!!!! Но бывает, конечно, и красиво, но это слово "но", "Пиджак не большеват?!", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.