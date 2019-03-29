"Уныло": Лободу раскритиковали в сети за нелепый образ (фото)
14:49, 29 марта 2019Общество
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Певица надела черные брюки, белую футболку и бежевый пиджак "оверсайз".
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику откровенными нарядами, на сей раз предпочла более консервативный "мужской" образ.
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Снимок певица разместила в своем Instagram.
Певица надела черные брюки, белую футболку и бежевый пиджак "оверсайз".
"Ппц прикид, особенно мужской пиджак, уныло", "Вроде красивая девушка, фигура классная, ну как нарядится так смотреть тошно,!!!! Но бывает, конечно, и красиво, но это слово "но", "Пиджак не большеват?!", - прокомментировали пользователи.
Как сообщал УНИАН, Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.
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