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Легенда КВН перенес операцию на сердце

14:37, 29 марта 2019
Общество
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Гусман уже выписался из больницы / фото media.az

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75-летнему юмористу и известному судье КВН провели чистку сосудов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Серьезной угрозы здоровью не было — артисту провели чистку сосудов. После всех процедур Юлий Соломонович прошел реабилитацию, благополучно выписался и снова готов ставить двойки", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущего и одного из основателей КВН Александра Маслякова лишили должности главы компании "Планета КВН" после обвинений в коррупции.

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Теги: #операция