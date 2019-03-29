Легенда КВН перенес операцию на сердце

Его состояние оценивают как стабильное.

Советский режиссер, легенда КВН и актер Юлий Гусман перенес операцию на сердце в одной из клиник Москвы.

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75-летнему юмористу и известному судье КВН провели чистку сосудов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Серьезной угрозы здоровью не было — артисту провели чистку сосудов. После всех процедур Юлий Соломонович прошел реабилитацию, благополучно выписался и снова готов ставить двойки", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущего и одного из основателей КВН Александра Маслякова лишили должности главы компании "Планета КВН" после обвинений в коррупции.