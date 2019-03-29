Гороскоп на апрель: кого из знаков Зодиака ждут успехи на работе, а кто должен избегать риска

В апреле звезды призывают нас не рисковать без серьезной на то потребности: желанной цели можно не добиться, а "нажитое непосильным трудом" – потерять. Вообще, чем меньше неоправданных здравым смыслом телодвижений мы в это время будем делать, тем лучше для всех – и для нас, и для тех, кто нас окружает. Лучшее, что можно придумать – отдохнуть и накопить сил для последующего рывка.

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в апреле.

Об этом сообщает ТСН.

Овен

Многие качества вашего характера под влиянием звезд сменят "плюс" на "минус" – упорство превратится в упрямство, а настойчивость – в настырность, что будет мешать движению к цели, которую вы перед собой поставили. Не пытайтесь добиться своего во что бы то ни стало – повремените, все сложится само собой.

Телец

Выйти победителем из любой ситуации вам позволят ум и интеллект, которые выгодно отличают вас от многих других знаков Зодиака. Однако постарайтесь не допустить рассеянности и невнимательности – только собранность и дисциплина помогут вам организовать жизнь так, что все будет даваться легко и без усилий.

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Близнецы

Решить проблемы в личной жизни – разумеется, тем, у кого они есть – помогут шарм и привлекательность, которыми вы будете обязаны звездам. Это также очень хорошее время для дальних поездок – если вы давно собирались отправиться в путешествие, не мешкайте – заказывайте билеты и намечайте маршрут.

Рак

Пришло время реализации серьезных проектов, над подготовкой которых вы работали в последнее время – постарайтесь не тянуть с их воплощением в жизнь. Проявите вниманием к друзьям – у них сейчас не самые лучшие времена, но они не хотят отягощать вас своими проблемами и потому не просят о помощи.

Лев

Не давайте разгуляться собственной вспыльчивости – выясняя отношения с окружающими людьми, рискуете остаться в гордом одиночестве. В это время вы также будете очень восприимчивы к наукам – сможете впитывать новые знания, как губка, поэтому можете смело посещать тренинги и записываться на курсы.

Дева

Держите под контролем финансы – не принимайте участия в сделках и операциях, исход которых вы не в состоянии предвидеть или просчитать. Как бы вам ни хотелось получить стопроцентную прибыль, действуйте по принципу "лучше меньше, да лучше" – отдайте предпочтение скромным, зато стабильным доходам.

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Весы

Любое выступление на публичном мероприятии принесет вам успех, о котором вы и мечтать не могли – правда, на него вы можете рассчитывать только при условии тщательной подготовки. Что касается любых конфликтов, то в них лучше не вступать – ссора затянется надолго, а помириться будет трудно.

Скорпион

На первый план выйдет работа, которая будет отнимать много сил и времени, зато и результат не заставит себя ждать – успехи, которых вам удастся достичь, заставят говорить о вас как о крупнейшем специалисте в отрасли, да и сумма полученного гонорара порадует как вас, так и ваше окружение.

Стрелец

Особое удовольствие вам будет доставлять общение с близкими и домашние хлопоты – и о том, и о другом вы в последнее время часто забываете, посвящая все свое время и силы работе. В конце месяца избегайте покупки бытовой техники – долгожданное приобретение может оказаться бракованным.

Козерог

Ссориться с близкими, сгоняя на них свое недовольство жизнью, проще всего – они-то всегда под рукой, но стоит ли обижать тех, кто любит нас по умолчанию – просто за то, что мы есть? Хобби, которым вы долгое время занимаетесь для души, вполне может стать второй – и даже первой! – профессией.

Водолей

Получая удовольствие от общения с окружающими вас людьми, не забывайте о том, что оно является еще одним из источников информации – во время одной из бесед вы можете услышать что-то, что может изменить вашу жизнь. Век техники, которую вы купите в последней декаде месяца, окажется долгим.

Рыбы

Привлекательность в глазах противоположного пола, которой наградят вас звезды в это время, как ни странно приведет к улучшению вашего материального положения – окружающим захочется сделать вам что-то приятное: начальству – повысить зарплату, а любимому человеку – подарить то, о чем вы давно мечтали.

Как сообщал УНИАН, астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019.