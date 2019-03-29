Настя Каменских "взорвала" сеть новым клипом с иностранным певцом (видео)
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип, снятый совместно с американским исполнителем De La Ghetto.
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Исполнители совместно записали ремикс на уже известную испаноязычную песню Насти Каменских Peligroso.
Фанаты остались в восторге от новой работы певицы. В комментариях люди отметили, что клип снят невероятно качественно и стильно.
"Сразу подумал, что какой-то зарубежный клип и песня, растете", "Роскошный клип, Настя я тобой восхищаюсь, молодец, продолжай в этом же духе!", "Клип бомба, образы шикарные, интересная работа достойная многих наград", - расхвалили артистку поклонники.
Отметим, что Рафаэль Кастильо, более известный под псевдонимом De La Ghetto, является американским певцом и автором песен, первоначально входившим в дуэт Arcángel & De La Ghetto.