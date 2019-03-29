MARUV выступит в Израиле (фото, видео)

Артистка анонсировала выступление в Тель-Авиве.

Эпатажная украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, выступит в Израиле.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала анонс концерта в Тель-Авиве, сопроводив его пикантным фото, на котором она позирует в "латексном" образе. Его она дополнила курткой-пуховиком, шляпой и солнцезащитными очками.

"Как дела, ребята? Завтра (29 марта) я буду в Тель-Авиве", - написала MARUV. Ее выступление пройдет в Fashionbar.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать среди финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.