Сексуальный образ лежащей на кровати Тины Кароль покорил сеть (фото)
10:56, 29 марта 2019Общество
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На снимке, который певица разместила в Instagram, она лежит на кровати, красиво изогнувшись.
На лицо Кароль нанесла яркий макияж / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль покорила своих поклонников сексуальным образом.
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На снимке, который певица разместила в Instagram, она лежит на кровати, красиво изогнувшись. На певице надета бежевая юбка с кружевом и зеленая кофточка.
На лицо Кароль нанесла яркий макияж.
"Просто космос", "Совершенство", "Красота", "Девочка-космос", - засыпали певицу комплиментами поклонники.
Как сообщал УНИАН, Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.
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