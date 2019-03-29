Сексуальный образ лежащей на кровати Тины Кароль покорил сеть (фото)

На снимке, который певица разместила в Instagram, она лежит на кровати, красиво изогнувшись.

Украинская певица Тина Кароль покорила своих поклонников сексуальным образом.

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На снимке, который певица разместила в Instagram, она лежит на кровати, красиво изогнувшись. На певице надета бежевая юбка с кружевом и зеленая кофточка.

На лицо Кароль нанесла яркий макияж.

"Просто космос", "Совершенство", "Красота", "Девочка-космос", - засыпали певицу комплиментами поклонники.

Как сообщал УНИАН, Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.