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Сексуальный образ лежащей на кровати Тины Кароль покорил сеть (фото)

10:56, 29 марта 2019
Общество
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На лицо Кароль нанесла яркий макияж / Instagram Тина Кароль

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На снимке, который певица разместила в Instagram, она лежит на кровати, красиво изогнувшись. На певице надета бежевая юбка с кружевом и зеленая кофточка. 

На лицо Кароль нанесла яркий макияж.

"Просто космос", "Совершенство", "Красота", "Девочка-космос", - засыпали певицу комплиментами поклонники.

Как сообщал УНИАН, Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.

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Теги: #певица#Тина Кароль